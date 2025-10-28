Docu: est-ce que tu t'es demandé ce que t'étais en train de faire? Éric Lapointe répond

Début du contenu principal.
Dans un reportage de Noovo Info, Éric Lapointe s’est ouvert sur les coulisses du tournage de son documentaire disponible sur Crave.
Entre autres, il a répondu à la question du journaliste Seb Lauzon: «Est-ce que tu t’es déjà demandé ce que tu étais en train de faire?»
Dans une vidéo publiée sur le site de Noovo Info, Éric Lapointe confie qu’il s’est souvent demandé, tout au long du processus, si c’était une bonne idée d’ouvrir les portes de son intimité.
La réponse simple: «Oui! Tout le long.» Le chanteur a ajouté un peu de nuance à sa réponse:
«On aborde ben des périodes de ma vie, des fois que j’aimerais oublier… je pense à mon coma, ce ne sont pas des souvenirs agréables.»
Le chanteur revient aussi sur sa réaction après avoir vu le documentaire, admettant avoir ressenti plusieurs malaises: «C’est moi! Pis ça touche des zones sensibles de ma vie, mais c’est un peu ça le but de l’exercice. En même temps, il y a des bijoux d’archives là-dedans.»
Cliquez sur bouton JOUER pour voir l'entrevue:
Le documentaire consacré à Éric Lapointe est présenté en trois épisodes de 45 minutes. On y fait le bilan de ses 30 ans de carrière, mais aussi un retour sur les moments plus sombres de sa vie, notamment ses démêlés avec la justice.
«Dès le départ, je voulais faire face à la justice. Je ne me suis pas défilé. Mon mea culpa, je l’ai fait partout.»
Le documentaire Éric Lapointe est disponible sur Crave, dès maintenant.