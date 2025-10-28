Docu: est-ce que tu t'es demandé ce que t'étais en train de faire? Éric Lapointe répond

Dans une vidéo publiée sur le site de Noovo Info, Éric Lapointe confie qu’il s’est souvent demandé, tout au long du processus, si c’était une bonne idée d’ouvrir les portes de son intimité.

La réponse simple: «Oui! Tout le long.» Le chanteur a ajouté un peu de nuance à sa réponse:

«On aborde ben des périodes de ma vie, des fois que j’aimerais oublier… je pense à mon coma, ce ne sont pas des souvenirs agréables.»

Le chanteur revient aussi sur sa réaction après avoir vu le documentaire, admettant avoir ressenti plusieurs malaises: «C’est moi! Pis ça touche des zones sensibles de ma vie, mais c’est un peu ça le but de l’exercice. En même temps, il y a des bijoux d’archives là-dedans.»

