Laurent Duvernay-Tardif n'a d'yeux que pour son amoureuse, voyez la photo

«On est sans mots!

Il y a de cela six ans, lorsque nous avons démarré nos levées de fonds pour la Fondation LDT on sentait que les gens y participaient pour NOUS soutenir.

Cette année, plus que jamais, on constate que les gens viennent à nos événements pour soutenir LE projet philanthropique de la Fondation.

Merci à nos partenaires, collaborateurs, collaboratrices et commanditaires d'avoir fait de cette sixième édition du tournoi de golf de la fondation un succès incroyable.

Grâce à vous, nous contribuons à renforcer la réussite éducative de milliers de jeunes partout au Québec, à travers l’art et le sport!»

Pour en savoir plus sur cette fondation et faire un don, visitez le site officiel.