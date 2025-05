Laurent Duvernay-Tardif prend la pose la médaille au cou, voici pourquoi

Avec la photo partagée sur la page Facebook officielle de la Ville de Montréal, on indique pourquoi Laurent Duvernay-Tardif a été sélectionné:

«Laurent Duvernay-Tardif, ancien joueur de football professionnel, résident en médecine, philanthrope et entrepreneur. Diplômé en médecine de l’Université McGill et ancien joueur de football professionnel, Laurent Duvernay-Tardif a brillamment concilié sa carrière chez les Chiefs de Kansas City avec ses études médicales. Lauréat du Super Bowl en 2020, il a mis sa carrière en pause pour aider le système de santé montréalais durant la pandémie. Cofondateur de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, il favorise l’accès à l’art et au sport pour les élèves du primaire. Profondément enraciné à Montréal, il inspire par sa passion, son altruisme et ses actions tangibles.»

On vous invite à découvrir les 16 autres personnes qui ont reçu l’insigne de l’Ordre de Montréal sur le site officiel de la Ville.

Laurent Duvernay-Tardif encensé par l’équipe de football de McGill

En ce jour de célébrations, l’équipe de football de l'Université McGill a lancé des fleurs à l’ex-footballeur des Chiefs sur Instagram.

Dans une publication Instagram, l’organisation félicite Laurent Duvernay-Tardif pour cette médaille significative: