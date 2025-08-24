Passer au contenu principal
Charles Hamelin et Geneviève Tardif font sensation au MAD Festival de Montréal

Le Quartier des spectacles de Montréal vibrait jeudi soir alors que le MAD Festival battait son plein!

Parmi les personnalités présentes lors de la soirée d'ouverture, le couple formé par Charles Hamelin et Geneviève Tardif a attiré l’attention avec leur look pas piqué des vers signé par Oliver-Suri-Cernacek

Habitué des podiums et des médailles, l’olympien Charles Hamelin a troqué sa combinaison de patin pour un style streetwear original et audacieux. Pantalon ample, ceinture colorée et haut coupé: une allure qui surprend, mais qui colle parfaitement à l’esprit festif et éclaté du MAD Festival!

À ses côtés, Geneviève Tardif a opté pour une tenue tout aussi singulière, mêlant textures et couches dans un esprit bohème-chic, complétée par une coiffure fun et assumée!

Le MAD Festival (Mode, Arts, Divertissement) s’impose chaque année comme un incontournable du calendrier montréalais. Véritable vitrine pour les créateurs et artistes émergents, l’événement se démarque par son ambiance avant-gardiste et ses performances spectaculaires. 

Voici quelques autres visages familiers aperçus pendant l’événement!

Jacynthe René © Constance LaBrie
Jacynthe René et Judith Bérard © Constance LaBrie
Manon Leblanc et sa fille © Constance LaBrie
Maxence Garneau et Mélanie Savard © Constance LaBrie
Lolitta Dandoy © Constance LaBrie
Marie Gagné, Marie Saint Pierre et Coco Labbée © Constance LaBrie
Florence Belzile, Rafaëlle Roy © Constance LaBrie
Jade Hassouné © Constance LaBrie
Sonia Zarbatany © Constance LaBrie
Françoise Belzile © Constance LaBrie
Danièle Henkel © Constance LaBrie
Patrik Laine © Constance LaBrie

