Charles Hamelin et Geneviève Tardif font sensation au MAD Festival de Montréal

Le Quartier des spectacles de Montréal vibrait jeudi soir alors que le MAD Festival battait son plein!

Parmi les personnalités présentes lors de la soirée d'ouverture, le couple formé par Charles Hamelin et Geneviève Tardif a attiré l’attention avec leur look pas piqué des vers signé par Oliver-Suri-Cernacek!

Habitué des podiums et des médailles, l’olympien Charles Hamelin a troqué sa combinaison de patin pour un style streetwear original et audacieux. Pantalon ample, ceinture colorée et haut coupé: une allure qui surprend, mais qui colle parfaitement à l’esprit festif et éclaté du MAD Festival!