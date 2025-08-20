Laurent Duvernay-Tardif nous emmène sur les lieux d’une évacuation médicale à Québec

Début du contenu principal.
Laurent Duvernay-Tardif travaille en Gaspésie pour les prochaines semaines.
Le médecin et ex-joueur de la NFL vient tout juste de conclure sa semaine de garde aux soins intensifs, une semaine marquée par une évacuation vers Québec.
Dans une publication Instagram, il explique que malgré la complexité de l'opération tout s'est fait de façon fluide.
«Je wrap ma première garde aux soins intensifs avec une évacuation vers Québec. Quand même impressionnant de voir la fluidité avec laquelle tout s’orchestre malgré la complexité de l’opération et la quantité d’intervenants pour apporter les meilleurs soins aux patients.»
Cliquez sur les flèches au centre de l’image pour explorer l’intérieur de l’avion-ambulance.
Même si l’hôpital de Gaspé est bien équipé pour répondre aux besoins médicaux de la population, certains patients doivent être évacués d’urgence vers les grands centres hospitaliers de Québec pour recevoir des soins spécialisés.
