Laurent Duvernay-Tardif nous emmène sur les lieux d’une évacuation médicale à Québec

Dans une publication Instagram, il explique que malgré la complexité de l'opération tout s'est fait de façon fluide.

«Je wrap ma première garde aux soins intensifs avec une évacuation vers Québec. Quand même impressionnant de voir la fluidité avec laquelle tout s’orchestre malgré la complexité de l’opération et la quantité d’intervenants pour apporter les meilleurs soins aux patients.»

Cliquez sur les flèches au centre de l’image pour explorer l’intérieur de l’avion-ambulance.