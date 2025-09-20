Émilie Fournier est maman pour la toute première fois!

Début du contenu principal.
La cigogne est passée!
Émilie Fournier vient de vivre l’un des plus beaux moments de sa vie: elle goûte enfin aux joies de la maternité!
C’est sur ses réseaux sociaux que l’animatrice et créatrice de contenu a partagé la grande nouvelle: son petit garçon Arno a vu le jour!
« Arno ❤️
Nos cœurs sont en croissance exponentielle à chaque micro seconde passée avec ce petit homme. @r.biciola
Sunset baby 🌅 », a-t-elle écrit, le cœur manifestement débordant d’amour pour ce mignon poupon!
Collaboratrice à l’émission Sucré salé et animatrice du balado Frue Menstrue, Émilie Fournier a toujours su utiliser sa voix pour briser les tabous entourant la santé des femmes. Elle avait d’ailleurs choisi d’annoncer sa grossesse avec une grande sincérité, en rendant hommage à son parcours marqué par l’endométriose.
En couple depuis environ cinq ans avec son fiancé Riccardo, Émilie entame ce nouveau chapitre avec lui à ses côtés. Et à en lire ses mots, ce bébé tant attendu est déjà enveloppé d’un immense cocon d’amour!
Nul doute: Émilie transmet un souffle d’espoir à toutes celles qui, comme elle, affrontent l’endométriose et les défis qui l’accompagnent!
Toutes nos félicitations à Emilie et Riccardo pour cette magnifique nouvelle! On vous envoie beaucoup d'amour!
