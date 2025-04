Émilie Fournier attend son premier enfant!

«Des fois, il y a des belles fins de chapitres avec l’endométriose. 🌸

Je vais toujours avoir cette maladie, mais bien entourés, on a réussi à réaliser un grand et vertigineux projet de vie.

Le printemps a fleuri. Bébé aussi. 🤍

Une petite pause de douleurs menstruelles.

Une réconciliation avec mon corps.

La nature (aidée, accompagnée) qui arrive à se frayer un chemin.

Ça n’a pas été simple. Ce n’est pas que lumière, mais pour le moment c’est le bonheur et l’amour.

Bébé (alias la ptite BINE) sera là en septembre. C’est fou. Hihi 🌷✨💘

.

Depuis la sortie de #FrueMenstrue, vous êtes nombreuses à m’écrire à tous les jours pour me faire part de vos histoires, vos obstacles et vos peurs, mais aussi vos beaux chapitres. C’était à mon tour de vous partager le mien. Je trouve ça important de tout se dire pour qu’un maximum d’histoires différentes nous soient communiquées.

.

D’ailleurs, j’ai un tas de nouvelles questions et de constats; de quoi inspirer de nouveaux projets. Frue Menstrue aussi fera peut-être des p’tits!

.

Crédit photo 1 @bygabriellelacasse

Teneur de fleurs pro photo 1 @jeanfrancoiscd

Crédit meilleur chum du monde @r.biciola ❤️»

Toutes nos félicitations à Emilie et Riccardo pour cette magnifique nouvelle! On vous envoie beaucoup d'amour!

