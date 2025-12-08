Émi Chicoine partage un adorable moment en coulisse avec son père

Il y avait beaucoup d’émotion (et une belle dose de fierté familiale!) lors de la grande soirée du Gala Québec Cinéma.

Parmi les visages rayonnants qu’on a pu voir aux Grandé Studios de Montréal, celui d’Émi Chicoine, visiblement touchée de vivre cet événement entourée de sa gang… et de son père!

Cette année, le Gala a une fois de plus célébré la richesse et la diversité du cinéma d’ici. Émi était de la partie avec toute l’équipe du film Le cyclone de Noël, qui a d’ailleurs remporté le Prix Michel-Côté, remis par le public. Un moment fort pour cette distribution attachante, formée entre autres de Christine Beaulieu, Patrick Hivon, Juliette Aubé et Joey Bélanger.