Émi Chicoine partage un adorable moment en coulisse avec son père

Il y avait beaucoup d’émotion (et une belle dose de fierté familiale!) lors de la grande soirée du Gala Québec Cinéma.
Parmi les visages rayonnants qu’on a pu voir aux Grandé Studios de Montréal, celui d’Émi Chicoine, visiblement touchée de vivre cet événement entourée de sa gang… et de son père!
Cette année, le Gala a une fois de plus célébré la richesse et la diversité du cinéma d’ici. Émi était de la partie avec toute l’équipe du film Le cyclone de Noël, qui a d’ailleurs remporté le Prix Michel-Côté, remis par le public. Un moment fort pour cette distribution attachante, formée entre autres de Christine Beaulieu, Patrick Hivon, Juliette Aubé et Joey Bélanger.
En salle de presse, la bande s’est prêtée au jeu des photos, sourires aux lèvres et fierté bien palpable!
En coulisse, Émi a également immortalisé un tendre moment avec son père, Alain Chicoine... réalisateur du film et de la série L’œil du cyclone! Alain Chicoine n’est pas un inconnu dans le milieu, loin de là. Producteur, réalisateur et cofondateur de KOTV, il est derrière plusieurs projets marquants de la télévision québécoise: les galas Les Olivier, les cultissimes Bye bye, Le cœur a ses raisons, Plan B, et bien d’autres. Depuis 2011, il contribue à bâtir une télévision forte, créative et rassembleuse. Pour Émi, qui a littéralement grandi sur des plateaux de tournage, la passion du cinéma a été transmise très tôt!
Le succès de Le cyclone de Noël ne s’arrête pas au gala! Bonne nouvelle pour les fans: un deuxième film est déjà en chantier. Une suite qui promet de nous replonger dans l’univers chaleureux et touchant qui a charmé le public!
