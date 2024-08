C'est LUI, le nouvel amoureux d'Éléonore Lagacé!

«Moi, je ne suis pas une fille de party, mais voici trois raisons de rester à un party: #3 la bouffe, #2 une guitare (et en jouer), et #1 l'amour... et c'est toi, Gab!», a-t-elle lancé.

Ce petit clin d’œil romantique s’adressait à nul autre que son batteur, Gabriel Bédard, qui se trouvait sur scène avec elle. Ce geste tendre n'a pas manqué de faire fondre les cœurs de ses fans, confirmant ainsi que Gabriel est le nouveau chum de la chanteuse.

Le voici d'ailleurs à ses côtés: