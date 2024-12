Deux femmes en or: voyez la complicité entre Laurence Leboeuf et Karine Gonthier-Hyndman

En jetant un oeil au synopsis du film, on a une meilleure idée dans ce long métrage:

«Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement, en congé de maternité, et en arrêt de travail, l’une, est à fleur de peau, l’autre ne ressent plus rien. Les voisines sont toutes deux habitées par un sentiment d’échec: malgré la carrière et la famille, elles ne sont pas heureuses. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c’était de se rebeller contre notre rigide société de performance? Dans un contexte, où avoir du fun est très loin sur la liste des priorités, coucher avec un livreur est peut-être carrément révolutionnaire. Ce sera pour Violette et Florence la bouffée d’air frais qu’elles espéraient.»

Deux femmes en or est scénarisé par Catherine Léger d’après sa pièce éponyme, qui est adaptée du film de Claude Fournier et Marie-José Raymond.

Le film prendra l'affiche le 30 mai 2025.

Deux femmes en or de Chloé Robichaud sélectionné à Sundance