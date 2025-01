Laurence Leboeuf était très bien accompagnée au grand festival Sundance

Laurence Leboeuf et Karine Gonthier-Hyndman reprennent les rôles iconiques de Louise Turcot et Monique Mercure, tandis que Sophie Nélisse, Félix Moati, Mani Soleymanlou et Juliette Gariépy complètent un casting prometteur!

Deux femmes en or explore l'histoire de Violette et Florence, deux jeunes femmes désireuses de transcender la monotonie de leur quotidien en explorant librement leur sexualité.