Voyez la demande en mariage qui a eu lieu en plein concert de Fredz

Début du contenu principal.
Le chanteur de 23 ans, Fredz, originaire de Longueuil connait actuellement un grand succès au Québec et en Europe. Très présent sur ses réseaux sociaux, il a partagé une vidéo dans laquelle deux de ses admirateurs se font la grande demande et c’est vraiment touchant. Voyez la publication ci-dessous.
Fredz mentionne que le couple s’était rencontré grâce à sa musique. Les deux amoureux ont donc profité d’un spectacle de l’artiste pour se faire la grande demande, sur scène, devant la foule. De son vrai nom, Frédéric Carrier a pris soin d’arrêter sa performance pour leur faire toute la place. Voyez la vidéo ci-dessous.
Sous une tonne d’applaudissements, la future mariée a accepté la demande de son homme. Fredz a ensuite enchaîné avec son succès Extraordinaire tiré de son plus récent album On s’enverra des fleurs. Les paroles allaient grandement avec le moment:
«Je suis ordinaire. J’ai rien de fou, mais quand tu me regardes tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire.»
Le jeune musicien a en outre partagé une photo, en story, du couple. Voyez le cliché ci-dessous.
Fredz récolte quatre nominations au prochain gala de l’ADISQ qui se tiendra le dimanche 9 novembre. On le retrouve dans les catégories: Artiste de l’année (Rayonnement international), Artiste masculin de l’année, Chanson de l’année et Spectacle de l’année. Il fera également une performance lors de la prestigieuse soirée.
Vous aimerez aussi: