Voyez la demande en mariage qui a eu lieu en plein concert de Fredz

Sous une tonne d’applaudissements, la future mariée a accepté la demande de son homme. Fredz a ensuite enchaîné avec son succès Extraordinaire tiré de son plus récent album On s’enverra des fleurs. Les paroles allaient grandement avec le moment:

«Je suis ordinaire. J’ai rien de fou, mais quand tu me regardes tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire.»

Le jeune musicien a en outre partagé une photo, en story, du couple. Voyez le cliché ci-dessous.