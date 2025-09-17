Gala de l’ADISQ 2025: voici toutes les nominations

C’est aujourd’hui que l’ADISQ dévoilait les nominations de sa 47e édition animée pour une deuxième fois par l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais. La prestigieuse soirée aura lieu le dimanche 9 novembre.

Ce sont Lou-Adriane Cassidy, Klô Pelgag, Pierre Lapointe et Jay Scøtt qui dominent les sélections avec six nominations artistiques. Avec pas d’casque, Fredz et Roxane Bruneau complètent le palmarès des artistes les plus nommés de cette édition.

Vous pouvez d’ailleurs voter jusqu’au 8 octobre, pour vos artistes dans les catégories Groupe ou duo de l’année, Artiste féminine ou masculin, Chanson de l’année, Artiste autochtone de l’année, ainsi que Révélation de l’année.