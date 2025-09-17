Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Gala de l’ADISQ 2025: voici toutes les nominations

PAR :

C’est aujourd’hui que l’ADISQ dévoilait les nominations de sa 47e édition animée pour une deuxième fois par l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais. La prestigieuse soirée aura lieu le dimanche 9 novembre

Ce sont Lou-Adriane Cassidy, Klô Pelgag, Pierre Lapointe et Jay Scøtt qui dominent les sélections avec six nominations artistiques. Avec pas d’casque, Fredz et Roxane Bruneau complètent le palmarès des artistes les plus nommés de cette édition.

Vous pouvez d’ailleurs voter jusqu’au 8 octobre, pour vos artistes dans les catégories Groupe ou duo de l’année, Artiste féminine ou masculin, Chanson de l’année, Artiste autochtone de l’année, ainsi que Révélation de l’année.

© ADISQ

Artiste féminine de l’année: 

  • Ariane Moffatt
  • Klô Pelgag
  • Lou-Adriane Cassidy
  • Marie-Mai
  • Roxane Bruneau

Artiste masculin de l’année:

  • Aliocha Schneider
  • Damien Robitaille
  • Fredz
  • Jay Scøtt
  • Pierre Lapointe

Artiste autochtone de l’année:

  • Eadsé
  • Elisapie
  • Maten
  • Samian
  • Soleil Launière

Artiste de l’année (Rayonnement international):

  • Aliocha Schneider
  • Elisapie
  • Fredz
  • Moonshine
  • Pierre Lapointe

Auteur·rice ou compositeur·rice de l’année:

  • Antoine Corriveau pour Oiseau de Nuit
  • Ariane Roy pour Dogue
  • Stéphane Lafleur, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil pour Cardinal, Avec pas d’casque
  • Klô Pelgag pour Abracadabra
  • Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel pour Journal d’un Loup-Garou
  • Pierre Lapointe pour Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé

Album de l’année (Succès populaire):

  • A Measure of Shape and Sounds, Alex Henry Foster
  • Aliocha Schneider, Aliocha Schneider
  • Star Académie 2025, Artistes varié.es
  • Banlieue, Aswell
  • C'est ma vie, Guylaine Tanguay
  • Toutes les rues sont silencieuses, Jay Scøtt
  • Pub Royal, Les Cowboys Fringants
  • À boire deboutte, Salebarbes
  • Nouvelle vie, Souldia
  • Le piano et le torrent, Viviane Audet

Chanson de l’année:

  • Notre p'tit refrain, 2Frères
  • Jouer, Ariane Moffatt 
  • Fake Friends, Billie du Page
  • Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024), Céline Dion 
  • Le stade, Fredz 
  • Woodstock, Jay Scøtt 
  • Merci ben!, Les Cowboys Fringants 
  • Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi (Radio Edit), Lou-Adriane Cassidy
  • Une bouteille à la mer, Roxane Bruneau 
  • Casser la table, Salebarbes

Groupe ou duo de l’année:

  • 2Frères
  • Avec pas d'casque
  • Bon Enfant
  • La Bottine Souriante
  • Rau_Ze

Révélation de l’année:

  • Billie du Page 
  • Jeanne Côté
  • Krystel Mongeau 
  • Velours Velours
  • Virginie B

Spectacle de l’année:

  • La somme des êtres aimés, Alexandre Poulin
  • Cardinal, Avec pas d'casque
  • Demain il fera beau, Fredz
  • Toutes les rues sont silencieuses, Jay Scøtt
  • Abracadabra, Klô Pelgag
  • Journal d'un Loup-Garou, Lou-Adriane Cassidy
  • Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé, Pierre Lapointe
  • Hélène 35, Roch Voisine
  • Submergé, Roxane Bruneau
  • Nouvelle vie, Souldia
© Karine Paradis

Le 47e gala de l’ADISQ sera présenté sur ICI TÉLÉ le 9 novembre prochain, à 20h. Il  est possible de vous procurez des billets sur le site de la Place des arts. Sarahmée, pour sa part, sera à l’animation du Premier Gala présenté à Télé-Québec, le mercredi 5 novembre, à 20h et Claudine Prévost pilotera le Gala de l’Industrie qui se tiendra le mercredi 5 novembre, à 16h.

Vous aimerez aussi:

PAR :