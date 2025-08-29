Visitez le manoir de Travis Kelce, là où il a fait sa grande demande à Taylor Swift

Début du contenu principal.
En ce début de semaine, Travis Kelce et Taylor Swift ont officialisé leurs fiançailles, une annonce qui a enflammé les réseaux sociaux !
La nouvelle a touché les fans de la chanteuse, qui se réjouissent pour le couple. Découvrez les détails, dans l’article juste ici.
La grande demande s’est déroulée dans l’impressionnante demeure de l'ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, un manoir d’une valeur de 6 millions de dollars situé au Kansas.
La page Instagram IG Mansions a d’ailleurs partagé des images de la luxueuse propriété, qui s’étend sur plus de 17 000 pieds carrés.
Sur le terrain, on retrouve une vaste piscine, un terrain de golf et de magnifiques roseraies qui ajoutent à la splendeur de ce lieu digne d’un conte de fées. Un décor parfait pour une demande en mariage inoubliable!
Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les photos.
Le moment tant attendu s’est déroulé dans la cour arrière, juste avant le souper, dans un décor absolument féerique qui fait rêver!
Travis et Taylor ont été aperçus pour la première fois depuis leurs fiançailles lors d’un match de football opposant les Bearcats de Cincinnati aux Cornhuskers du Nebraska.
Entertainment Tonight a dévoilé quelques clichés de la sortie du couple, et on peut y admirer la somptueuse bague que Travis Kelce a offerte à la mégastar.
Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les photos.