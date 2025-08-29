Visitez le manoir de Travis Kelce, là où il a fait sa grande demande à Taylor Swift

La grande demande s’est déroulée dans l’impressionnante demeure de l'ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, un manoir d’une valeur de 6 millions de dollars situé au Kansas.

La page Instagram IG Mansions a d’ailleurs partagé des images de la luxueuse propriété, qui s’étend sur plus de 17 000 pieds carrés.

Sur le terrain, on retrouve une vaste piscine, un terrain de golf et de magnifiques roseraies qui ajoutent à la splendeur de ce lieu digne d’un conte de fées. Un décor parfait pour une demande en mariage inoubliable!

Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les photos.