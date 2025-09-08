Cintia d’OD reçoit la grande demande: «je pensais t’avoir perdue»

Début du contenu principal.
Cintia de Sa, grande gagnante d’Occupation Double en Espagne, a partagé une superbe photo de sa demande en mariage.
Son amoureux, François Mackay, lui a fait la grande demande dans un décor de rêve!
Dans une publication partagée par François, on apprend que lui et Cintia avaient déjà été en couple, avant de se perdre de vue au fil des années.
Aujourd’hui, le courtier immobilier savoure le bonheur de l’avoir retrouvée, ce qui l’a d’ailleurs poussé à faire sa grande demande.
«Je pensais t'avoir perdu...les probabilités n'étaient pas de notre bord...Mais nous nous sommes retrouvés...j'ai t'as jamais oublié!!avec un amour renouvellé...déterminé...et plus fort que jamais, prêt à défier qui se soit, quel que soit la situation... et nous voilà ici ❤️»
Sur la photo, on découvre la splendide bague que François a offerte à Cintia, un bijou de rêves.
On peut également voir Cintia tenant un immense bouquet de roses. En cliquant sur les flèches au centre de l’image, il est possible de faire défiler toutes les photos de ce grand moment.
En plus de partager leur vie, Cintia et François collaborent aussi sur le plan professionnel. Depuis quelque temps, Cintia s’occupe de la promotion pour le Groupe Mackay, l’entreprise immobilière de François.
Ce dernier est d’ailleurs l’un des courtiers vedettes de l’émission Les numéros 1 diffusée sur CASA.