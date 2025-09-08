Cintia d’OD reçoit la grande demande: «je pensais t’avoir perdue»

Dans une publication partagée par François, on apprend que lui et Cintia avaient déjà été en couple, avant de se perdre de vue au fil des années.

Aujourd’hui, le courtier immobilier savoure le bonheur de l’avoir retrouvée, ce qui l’a d’ailleurs poussé à faire sa grande demande.

«Je pensais t'avoir perdu...les probabilités n'étaient pas de notre bord...Mais nous nous sommes retrouvés...j'ai t'as jamais oublié!!avec un amour renouvellé...déterminé...et plus fort que jamais, prêt à défier qui se soit, quel que soit la situation... et nous voilà ici ❤️»