Dave Morissette livre de rares confidences sur ses enfants

«Mes gars sont tellement brillants. J’ai un de mes gars qui a arrêté de jouer au football à cause de commotions. Moi, ça m’a pris 20 commotions avant d’arrêter de jouer au hockey, mais je n’avais pas d’autre option. Je devais continuer. Mon plus vieux Jeremy, universitaire, a dit ‘Papa, j’arrête.’ […] Il avait peur de me décevoir quand il a arrêté de jouer au football. J’ai dit: ‘Non, je suis super content, je vais arrêter d’être inquiet!’ Que mon gars [Zack] ne veuille pas se battre, il est brillant, il est intelligent. Il n’est pas obligé de se battre, il joue au hockey!»

Dave Morissette a ensuite confié qu'il rêvait de partir faire le tour du monde en voilier avec sa famille.

Il a récemment eu la chance de faire le chemin de Compostelle à vélo avec son père et son fils Zack. La star rêve maintenant de partir à l'aventure sur l'eau avec ses enfants et son amoureuse.