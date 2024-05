Y'a du monde à messe: découvrez les premiers invités de Christian Bégin

Christian Bégin est de retour avec son talk-show adoré du public, Y'a du monde à messe.

La première de la saison sera diffusée vendredi soir à Télé-Québec et ça s'annonce festif à souhait. D'abord, la fameuse chorale de chanteuses et de chanteurs sera de retour à l'église pour chanter les noms des invités et mettre de l'ambiance tout au long de l'émission.

Puis, pour commencer la 8e saison, Christian Bégin s'est entouré de personnalités colorées et d'un monument de la chanson québécoise!