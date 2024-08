Marc Labrèche est plus chic que jamais en veston blanc immaculé

«SURPRISE! Notre nouvelle photo officielle vient vers vous; on est certain.es que vous partagerez notre désir incoercible de tapisser les murs du monde entier de ce cliché d'exception réunissant nos personnes préférées. Marc et le shaggy band de retour dès le 9 septembre dans vos télés et sur le web. Lundi et mardi 21h sur Noovo», peut-on lire avec l'image.

Ils sont si beaux, tous les cinq!

Évidemment, Marc Labrèche et son Shaggy Band seront à nouveau entourés des fabuleux chakras cette saison. Des collaborateurs variés, drôles et talentueux qui viendront illuminer nos débuts de semaine tout l'automne!

C'est un rendez-vous à ne pas manquer dès le 9 septembre à 21h sur Noovo et en rattrapage sur Noovo.ca.