Champagne et terrasse: Marie-Lyne Joncas reçoit une grande invitation

Dans une vidéo, on découvre Rosalie et Brandon très heureux et très festif, ils célèbrent leur victoire.

L'animatrice leur a demandé qui il allait recevoir dans leur maison pour fêter ce grand moment. La réponse de Rosalie a été très rapide: «Toi!»

Jason a enchaîné tout de suite en disant: «On va commencer avec Marie-Lyne.» Elle semblait très heureuse de recevoir l'invitation. Elle a ajouté: «Avec toute l'équipe, on se fait un gros souper sur la terrasse.»

Voyez le moment dans la vidéo ci-bas: