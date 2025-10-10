Marie-Lyne Joncas se retrouve suspendue en voiture au bout d'une grue, voyez les photos

Les tournages de la nouvelle téléréalité Fear Factor Célébrités ont commencé au cours des dernières semaines, et notre collègue Raphaël Roy a eu la chance de s’y rendre aujourd’hui afin d’avoir un aperçu des défis de cette téléréalité haute en émotions.

Parmi les célébrités invitées qui étaient présentes, il a notamment pu voir Mathieu Dufour, Marie-Lyne Joncas et Anik Jean.

En compagnie d’un.e invité.e, les célébrités ont dû relever le défi intitulé «S’envoyer en l’air» où deux voitures sont suspendues au bout d’une grue à 50 pieds au-dessus du sol.