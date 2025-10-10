Passer au contenu principal
Marie-Lyne Joncas se retrouve suspendue en voiture au bout d'une grue, voyez les photos

Les tournages de la nouvelle téléréalité Fear Factor Célébrités ont commencé au cours des dernières semaines, et notre collègue Raphaël Roy a eu la chance de s’y rendre aujourd’hui afin d’avoir un aperçu des défis de cette téléréalité haute en émotions. 

Parmi les célébrités invitées qui étaient présentes, il a notamment pu voir Mathieu Dufour, Marie-Lyne Joncas et Anik Jean

En compagnie d’un.e invité.e, les célébrités ont dû relever le défi intitulé «S’envoyer en l’air» où deux voitures sont suspendues au bout d’une grue à 50 pieds au-dessus du sol. 

Voyez juste ici des photos assez impressionnantes de ce défi qui demande beaucoup de courage:

© Raphaël Roy
© Raphaël Roy
© Raphaël Roy

«Le principe est simple: la célébrité est au volant, l’invité est confortablement dans le coffre. L’objectif de la célébrité est de trouver la bonne clé pour débarrer le coffre, sortir son invité de cette position-là et faire un saut final sur la deuxième voiture qui est dans les airs à 50 pieds», a expliqué William Gareau, producteur au contenu-stunt sur le plateau de Fear Factory Célébrités.  

D’autres photos de la visite de plateau 

Durant la visite de plateau de Fear Factor Célébrités, on a pu remarquer de grandes cages. On peut donc s’imaginer que les célébrités et leurs invité.e.s ont dû relever des défis avec ces cages. Le lieu de tournage est semblable à un grand entrepôt. 

Sur le plateau, l’animateur Patrick Huard a mentionné qu’il était ému à certains moments durant les tournages. La version québécoise sera plus humaine et surtout, plus drôle. 

Fear Factor Célébrités est la première version à tourner un épisode en une seule journée. On compte environ 150 personnes sur le plateau de tournage, c’est énorme! 

© Raphaël Roy
© Raphaël Roy
© Raphaël Roy
© Raphaël Roy

La nouvelle téléréalité Fear Factor Célébrités sera diffusée dès le printemps prochain sur Crave. Aucune date de diffusion n’a encore été confirmée. 

