Cette comédienne que vous adorez célébrée à En direct de l’univers samedi prochain!

Après avoir mis Guillaume Pineault à l’honneur, France Beaudoin et son équipe d’En direct de l’univers s’apprêtent à recevoir une autre invitée de marque: la comédienne Karine Gonthier-Hyndman. L’émission sera diffusée le samedi 4 octobre à 19 h et promet d’être riche en émotions!

À environ huit mois de grossesse, Karine Gonthier-Hyndman sera célébrée comme il se doit, même si la situation ajoute une petite dose de suspense au direct... on imagine déjà l’équipe prête à gérer toute éventualité!