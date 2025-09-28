Cette comédienne que vous adorez célébrée à En direct de l’univers samedi prochain!

Début du contenu principal.
Après avoir mis Guillaume Pineault à l’honneur, France Beaudoin et son équipe d’En direct de l’univers s’apprêtent à recevoir une autre invitée de marque: la comédienne Karine Gonthier-Hyndman. L’émission sera diffusée le samedi 4 octobre à 19 h et promet d’être riche en émotions!
À environ huit mois de grossesse, Karine Gonthier-Hyndman sera célébrée comme il se doit, même si la situation ajoute une petite dose de suspense au direct... on imagine déjà l’équipe prête à gérer toute éventualité!
Pour rendre hommage à la comédienne, plusieurs visages bien connus devraient se joindre à la fête:
Laurence Leboeuf, sa complice de Deux femmes en or
Juliette Gosselin, Sarah-Maude Beauchesne et Virginie Ranger-Beauregard, ses amies proches
Ses collègues du projet Antigang, avec qui elle a récemment partagé de longues journées de tournage
Et peut-être aussi son amoureux, Maxwell Wolf, un anglophone œuvrant dans le milieu artistique et commissaire d’exposition, qui partage sa vie et attend son premier enfant avec la comédienne!
Et qui sait, son oncle James Hyndman ou encore son fidèle ami Guillaume Lambert pourraient aussi surprendre le public avec une apparition!
Une chose est certaine: l’univers de Karine Gonthier-Hyndman sera festif, chaleureux et rempli de musique qui lui ressemble! On se souvient d’ailleurs qu’en début de saison, elle avait eu droit à un avant-goût lors de l’hommage en chanson offert à toute la distribution d’Antigang.
Samedi prochain, c’est à son tour d’avoir les projecteurs tournés vers elle, dans une célébration qui risque de rester gravée dans les mémoires!
Vous aimerez aussi: