Voici toutes les fois où Sarah-Jeanne Labrosse nous a épatés avec ses looks de grossesse

Sarah-Jeanne Labrosse, qui participe en ce moment aux tournages de Bon Cop, Bad Cop, a publié une story sur Instagram qui montre son ventre rebondi sous un chandail coloré.
Ses récents looks durant les chaudes journées d’été lui allaient à ravir.
Sarah-Jeanne Labrosse est enceinte de son troisième enfant avec l’acteur Marc-André Grondin. La naissance est prévue pour le début de l’automne.
Le couple a déjà deux enfants ensemble: un garçon prénommé Lawrence, né en avril 2022, et une fille prénommée Léo, née à la fin de 2023.
