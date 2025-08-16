Passer au contenu principal
Voici toutes les fois où Sarah-Jeanne Labrosse nous a épatés avec ses looks de grossesse

Sarah-Jeanne Labrosse est enceinte de son troisième enfant avec l’acteur Marc-André Grondin. La naissance est prévue pour le début de l’automne.

Le couple a déjà deux enfants ensemble: un garçon prénommé Lawrence, né en avril 2022, et une fille prénommée Léo, née à la fin de 2023. 

