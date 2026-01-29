Dans un reportage choc, Colette Provencher révèle avoir reçu des menaces de mort

Dans l’article du Journal de Montréal, on apprend que depuis plus de sept ans, une dizaine de présentatrices météo reçoivent régulièrement des lettres de menaces qui sembleraient provenir d’un même individu, toujours en liberté.

Par ailleurs, même si cet homme n’a pas encore été arrêté, six autres individus ont déjà été interpellés et condamnés pour avoir harcelé l’animatrice.

Dans l’émission JE, Colette Provencher témoigne de l’épreuve vécue: «Tu es rendue au palais de justice et la personne qui te fait des menaces est à côté de toi. La personne se croise les bras et elle est fière parce que son trophée est là.»