Dans un reportage choc, Colette Provencher révèle avoir reçu des menaces de mort

Dans un article du Journal de Montréal, on apprend que plusieurs présentatrices météo, dont Colette Provencher, sont victimes de messages haineux et même de menaces de mort.
Dans un reportage de JE, qui sera diffusé ce vendredi, la présentatrice météo explique qu’elle a dû être accompagnée d’escortes policières pendant plusieurs semaines pour se rendre au travail.
Dans l’article du Journal de Montréal, on apprend que depuis plus de sept ans, une dizaine de présentatrices météo reçoivent régulièrement des lettres de menaces qui sembleraient provenir d’un même individu, toujours en liberté.
Par ailleurs, même si cet homme n’a pas encore été arrêté, six autres individus ont déjà été interpellés et condamnés pour avoir harcelé l’animatrice.
Dans l’émission JE, Colette Provencher témoigne de l’épreuve vécue: «Tu es rendue au palais de justice et la personne qui te fait des menaces est à côté de toi. La personne se croise les bras et elle est fière parce que son trophée est là.»
En plus de Colette Provencher, Émilie Brassard, Suzanne Gariépy de Radio-Canada et Christine Manzo ont également témoigné dans l’épisode de vendredi soir.
Chacune d’elles a reçu des lettres manuscrites qui semblent provenir du même homme, et dont le contenu comporte des propos particulièrement inquiétants.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les deux articles du Journal de Montréal ici et ici. L’épisode de JE sera diffusé ce vendredi soir à 20 h.
