Début du contenu principal.
Le public l’attendait depuis longtemps, et c’est ce samedi que l’on pourra enfin découvrir l’émission spéciale En direct de l’univers consacrée à Colette Provencher.
La miss météo la plus connue du Québec prendra place sur le plateau de France Beaudoin pour revivre les grandes pages musicales de sa vie, et, bien sûr, profiter de plusieurs surprises touchantes
Sans surprise, on peut s’attendre à y voir sa grande amie Sophie Thibault, qui occupe une place bien spéciale dans sa vie.
Habituellement, les conjoints et conjointes sont invités à prendre part à un moment marquant sur le plateau… Colette Provencher est-elle en couple?
D’après nos recherches, elle serait présentement célibataire. Dans certaines entrevues datant de quelques années, la populaire présentatrice météo avait d’ailleurs évoqué son célibat, comme dans cette entrevue du magazine 7 jours.
Colette demeure très discrète lorsqu’il est question de sa vie personnelle. Elle partage rarement des détails sur sa situation amoureuse, mais tout porte à croire qu’elle serait toujours célibataire.
Parmi les invités possibles, on pourrait bien sûr s’attendre à revoir certains de ses complices de Sortez-moi d’ici!, comme Andréanne A. Malette ou encore le chef John Mike.
Pour découvrir toutes les surprises réservées à Colette Provencher, rendez-vous ce samedi à 19 h pour En direct de l’univers, sur les ondes d’ICI Télé.
Vous aimerez aussi: