Sans surprise, on peut s’attendre à y voir sa grande amie Sophie Thibault, qui occupe une place bien spéciale dans sa vie.

Habituellement, les conjoints et conjointes sont invités à prendre part à un moment marquant sur le plateau… Colette Provencher est-elle en couple?

D’après nos recherches, elle serait présentement célibataire. Dans certaines entrevues datant de quelques années, la populaire présentatrice météo avait d’ailleurs évoqué son célibat, comme dans cette entrevue du magazine 7 jours.