Voici ce qui se passe quand Claude Legault croise des policiers sur la rue

Claude Legault est l'un des visages les plus connus au Québec.

Acteur et auteur, il nous a offert de nombreuses oeuvres marquantes dont Minuit, le soir et Dans une galaxie près de chez vous.

Mais comment vit-il avec le fait d'être célèbre? Marc-André Grondin lui a posé la question dans le plus récent épisode de Hot Ones Québec!

Après avoir humblement déclaré qu'il avait appris à composer avec cette facette du métier avec les années, Claude Legault a fait une révélation surprenante: les policiers le saluent encore, 10 ans après la fin de la série 19-2!

Voici les confidences de la vedette québécoise, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: