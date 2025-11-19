Voici ce qui se passe quand Claude Legault croise des policiers sur la rue

Début du contenu principal.
Claude Legault est l'un des visages les plus connus au Québec.
Acteur et auteur, il nous a offert de nombreuses oeuvres marquantes dont Minuit, le soir et Dans une galaxie près de chez vous.
Mais comment vit-il avec le fait d'être célèbre? Marc-André Grondin lui a posé la question dans le plus récent épisode de Hot Ones Québec!
Après avoir humblement déclaré qu'il avait appris à composer avec cette facette du métier avec les années, Claude Legault a fait une révélation surprenante: les policiers le saluent encore, 10 ans après la fin de la série 19-2!
Voici les confidences de la vedette québécoise, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
«Encore aujourd'hui, une fois de temps en temps sur le coin de la rue, si je suis visible, j'entends un [son de sirène de police] La police qui clash et qui [me salue]. Avant, Réal et moi quand on faisait 19-2, c'était non-stop.»
Claude Legault ajoute que même les douaniers des frontières américaines le saluaient chaleureusement... sans jamais le fouiller!
Rappelons que l'acteur a tenu le rôle principal de cette série policière aux côtés de Réal Bossé de 2011 à 2015.
Nous avons appris cette semaine que la nouvelle série La collecte, qui met en vedette Claude Legault, Guy Nadon, Caroline Néron et Charles-Aubey Houde, sera disponible en France.
Elle sera disponible sur la plateforme numérique UniversCiné. Voilà une belle occasion de faire rayonner le talent de chez nous!