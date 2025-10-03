Rare tapis rouge pour Claire Pimparé et son fils connu

Claire Pimparé, la légendaire Passe-Carreau, a assisté à la première du nouveau film Ma belle-mère est une sorcière. Elle était présente pour encourager son fils, Dominic James qui co-signe le scénario du long métrage.

Ce nouveau Conte pour tous a réuni plusieurs célébrités, dont les membres de la distribution. Découvrez toutes les photos de la soirée ici.