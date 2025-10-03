Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Rare tapis rouge pour Claire Pimparé et son fils connu

PAR :

Claire Pimparé, la légendaire Passe-Carreau, a assisté à la première du nouveau film Ma belle-mère est une sorcière. Elle était présente pour encourager son fils, Dominic James qui co-signe le scénario du long métrage. 

Ce nouveau Conte pour tous a réuni plusieurs célébrités, dont les membres de la distribution. Découvrez toutes les photos de la soirée ici.

© Karine Paradis

La comédienne est arrivée sur le tapis rouge accompagnée de son fils, avec qui elle a pris la pose. Cheveux coupés très courts, elle portait une tenue noire rehaussée d’un joli foulard à pois.

Elle a également posé en famille aux côtés de son fils Dominic, de sa conjointe Christine Doyon et de leur garçon.

© Karine Paradis
© Karine Paradis

Dominic James signe le scénario du film aux côtés de sa conjointe Christine et en assure également la production avec sa boîte, Productions La Fête. Il est d’ailleurs à l’origine du retour des célèbres Contes pour tous.

On lui doit aussi les films Mlle Bottine et Coco Ferme.

© Karine Paradis

Le film Ma belle-mère est une sorcière suit Margot, une préadolescente marginale qui rêve de réunir ses parents séparés. Sa vie prend une tournure étrange lorsqu’elle découvre qu’une inconnue installée chez elle a peut-être ensorcelé son père. Convaincue qu’il s’agit d’une sorcière, Margot fait appel à Madame Dalloway pour l’aider à protéger sa famille.

Le film sera présenté partout au Québec à compter du 10 octobre prochain. 

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :