Rare tapis rouge pour Claire Pimparé et son fils connu

Claire Pimparé, la légendaire Passe-Carreau, a assisté à la première du nouveau film Ma belle-mère est une sorcière. Elle était présente pour encourager son fils, Dominic James qui co-signe le scénario du long métrage.
Ce nouveau Conte pour tous a réuni plusieurs célébrités, dont les membres de la distribution. Découvrez toutes les photos de la soirée ici.
La comédienne est arrivée sur le tapis rouge accompagnée de son fils, avec qui elle a pris la pose. Cheveux coupés très courts, elle portait une tenue noire rehaussée d’un joli foulard à pois.
Elle a également posé en famille aux côtés de son fils Dominic, de sa conjointe Christine Doyon et de leur garçon.
Dominic James signe le scénario du film aux côtés de sa conjointe Christine et en assure également la production avec sa boîte, Productions La Fête. Il est d’ailleurs à l’origine du retour des célèbres Contes pour tous.
On lui doit aussi les films Mlle Bottine et Coco Ferme.
Le film Ma belle-mère est une sorcière suit Margot, une préadolescente marginale qui rêve de réunir ses parents séparés. Sa vie prend une tournure étrange lorsqu’elle découvre qu’une inconnue installée chez elle a peut-être ensorcelé son père. Convaincue qu’il s’agit d’une sorcière, Margot fait appel à Madame Dalloway pour l’aider à protéger sa famille.
Le film sera présenté partout au Québec à compter du 10 octobre prochain.
