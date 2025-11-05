Juliette Binoche, Anne Dorval et une foule de vedettes à l'ouverture de CINEMANIA

La 31e édition du festival de films CINEMANIA a pris son envol mardi soir au Monument-National, à Montréal, avec la grande première du nouveau film de la réalisatrice Léa Pool, On sera heureux!

C’est dans une ambiance à la fois fébrile et festive que les cinéphiles et les artistes du milieu se sont réunis pour célébrer le cinéma francophone!

Une foule de vedettes du petit et du grand écran ont défilé sur le tapis rouge de l'événement, venues assister à cette soirée d’ouverture très attendue!