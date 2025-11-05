Juliette Binoche, Anne Dorval et une foule de vedettes à l'ouverture de CINEMANIA

Début du contenu principal.
La 31e édition du festival de films CINEMANIA a pris son envol mardi soir au Monument-National, à Montréal, avec la grande première du nouveau film de la réalisatrice Léa Pool, On sera heureux!
C’est dans une ambiance à la fois fébrile et festive que les cinéphiles et les artistes du milieu se sont réunis pour célébrer le cinéma francophone!
Une foule de vedettes du petit et du grand écran ont défilé sur le tapis rouge de l'événement, venues assister à cette soirée d’ouverture très attendue!
L’actrice française Juliette Binoche a volé la vedette sur le tapis rouge! La star internationale a également posé aux côtés d'Anne Dorval, co-présidente du jury Visages de la Francophonie, tout sourire.
Juliette Binoche a aussi reçu le Prix du Rayonnement Artistique de la 31e édition du Festival de films CINEMANIA, une distinction qui salue sa carrière exceptionnelle et son apport considérable au rayonnement du cinéma francophone à travers le monde. Émue, l’actrice oscarisée a pris le temps de remercier le public montréalais et les organisateurs du festival, soulignant son attachement particulier au Québec et à ses artisans du cinéma!
La mairesse de Montréal nouvellement élue, Soraya Martinez Ferrada, a fait sa toute première sortie médiatique lors de l'ouverture du festival. Pour l'occasion, elle était accompagnée de son conjoint Del Pascal!
Le film On sera heureux, présenté en ouverture du Festival CINEMANIA, réunit une distribution de premier plan: Mehdi Meskar (Un ours dans le Jura, Le Monstre), Alexandre Landry (Gabrielle, La chute de l’empire américain), Aron Archer et Céline Bonnier, qui retrouve ici Léa Pool, après leur collaboration remarquée sur La passion d’Augustine.
Avec plus de quinze longs métrages à son actif, Léa Pool s’impose depuis longtemps comme une figure essentielle du cinéma québécois. Après Emporte-moi, Hôtel Silence et La passion d’Augustine, la cinéaste signe ici une œuvre à la fois intime et engagée, marquée par sa première collaboration avec Michel Marc Bouchard, dramaturge dont les pièces ont souvent inspiré le grand écran (Tom à la ferme, Les grandes chaleurs).
La réalisatrice sera d’ailleurs honorée du prix Iris Hommage lors du prochain Gala Québec Cinéma, le 7 décembre, pour souligner près de 45 ans de carrière consacrés au septième art.
On sera heureux prendra l’affiche partout au Québec dès le 7 novembre.