La programmation de Ciné-cadeau est sortie et voici ce que vous ne devez pas manquer pendant les Fêtes!

À partir du 7 décembre, on nous gâte avec une sélection de films et de séries qui feront briller les yeux des petits et des grands. On pourra enfin retrouver les héros de notre enfance, tels qu'Astérix et Obélix, Lucky Luke et les Dalton, ainsi que les aventures de Tintin et Milou. Ces films seront l'occasion parfaite de se replonger dans l'univers de ces personnages mythiques tout en profitant du confort de l'hiver.

Mais ce n'est pas tout! Cette année, Ciné-Cadeau propose une belle variété de films pour tous les goûts. Au programme, La guerre des tuques, qui célèbre ses 40 ans cette année, un véritable classique québécois qui mettra tous les fans de la première heure en mode nostalgie. Pour les amateurs d’animation, ne manquez pas Les douze travaux d'Astérix ou encore L’âge de glace rencontre Les Schtroumpfs, un crossover qui promet de beaux moments de rigolade.

Pour les cinéphiles, la programmation réserve aussi de belles surprises: La La Land, un hommage à l'âge d’or d'Hollywood, La société des poètes disparus, un film émouvant sur la jeunesse et l'inspiration, ainsi que West Side Story, un chef-d'œuvre musical. Les amateurs de films récents pourront découvrir des primeurs comme L’innocent, L’origine du mal, Notre-Dame brûle et Les Banshees d'Inisherin.