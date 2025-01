3 intrigues qui nous attendent pour le retour télévisuel en janvier

On est pleinement plongés dans l’effervescence des festivités de fin d’année et on pense déjà au retour de nos intrigues télévisuelles en janvier.

Seront-ils toujours vivants, Delphine et Philippe, après l’assaut de Steve Jolicoeur? De quelle manière Léo Macdonald et Danielle Alain se sortiront-ils de l’attentat au palais de justice? On a aussi hâte de découvrir les raisons qui ont poussé l’ex-femme de Jean Dumas et sa nouvelle blonde à travailler ensemble pour lui nuire…

On a décidé de faire le tour des intrigues laissées en suspens avant la pause des fêtes.