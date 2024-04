L'amour est dans le pré: un nouveau bébé est en route

Avec une image adorable sur les réseaux sociaux accompagnée du message «2 under 2 is the way to go 🤰🏼✌🏻» ils ont révélé que leur petite Lana deviendra grande sœur à l'automne 🍂.

Prévu pour la fin septembre, ce deuxième bébé apportera encore plus de bonheur et de tendresse dans leur foyer.