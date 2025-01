5 choses à savoir sur Vincent Leclerc

En 2022, après avoir enchaîné plusieurs projets, l’acteur, qui a incarné Séraphin pendant des années dans Les pays d’en haut, a dû prendre du repos.

En 2021, il avait enchaîné les tournages intenses. Il a alors ressenti le besoin de ralentir la cadence avant d’entamer de nouveaux projets. À ce moment, il avait confié: «À mon horaire, il y avait eu les tournages des Pays d’en haut, puis de Sortez-moi de moi, où l’on traitait de santé mentale. J’ai enchaîné avec un rôle où il y avait de la violence conjugale dans Plan B, et j’ai finalement tourné ma première grosse comédie, Moi non plus!, avec Catherine-Anne Toupin. Sans oublier des tournages américains l’automne dernier.»