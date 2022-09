Evelyne Brochu a réussi à nous surprendre avec une petite robe noire à En direct de l'univers!

Evelyne Brochu est notre étoile du jour!

La comédienne et chanteuse était de passage sur le plateau d'En direct de l'univers, samedi soir. Son coiffeur, David D'Amours, a dévoilé des photos d'elle et on est tombés à la renverse!

Sur les images, la vedette est magnifique dans une superbe robe courte noire. Elle a été maquillée par Étienne Bergeron et le stylisme a été assuré par Fred Gauthier.

Voici les photos de Evelyne Brochu, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre des publications :