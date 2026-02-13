Charlotte Cardin sacrée Artiste féminine de l'année en France!

Début du contenu principal.
C'est la consécration: Charlotte Cardin vient de remporter le prix de l'Artiste féminine de l'année 2026 aux Victoires de la musique à Paris!
Il s'agit de l'équivalent français du Gala de l'ADISQ chez nous ou des Grammy Awards aux États-Unis.
C'est tout un honneur pour Charlotte Cardin, dont la chanson Feel Good connaît un immense succès en France.
Au moment de monter sur scène pour récupérer son prix, la talentueuse Québécoise a déclaré ceci:
«Pour une Québécoise qui vient de s’installer à Paris, je ne pouvais pas rêver d’un si bel accueil!»
Au cours du gala, Charlotte Cardin a chanté son plus récent extrait radio, Tant pis pour elle.
La chanteuse a interprété avec aplomb cette chanson accrocheuse.
L'histoire ne dit pas si elle s'attendait à remonter sur la grande scène des Victoires de la musique quelques instants plus tard pour repartir avec le prix de l'Artiste féminine de l'année!
Toutes nos félicitations à Charlotte Cardin.