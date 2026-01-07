Charlotte Cardin et Aliocha Schneider débutent l'année à la plage

Charlotte Cardin et Aliocha Schneider sont en vacances au soleil!

En ce début d'année, les tourtereaux ont fui la neige de Montréal et de Paris pour s'évader dans le Sud. Au programme: lecture à l'ombre, baignade dans l'eau turquoise, cocktails et bonne bouffe! Voilà une fabuleuse façon de commencer l'année 2026.

Avec un carrousel de photos ensoleillées, Charlotte Cardin rigole en disant qu'elle et Aliocha Schneider sont comme des «snowbirds».

Voici les superbes clichés du couple à la plage, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous: