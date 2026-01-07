Charlotte Cardin et Aliocha Schneider débutent l'année à la plage

Début du contenu principal.
Charlotte Cardin et Aliocha Schneider sont en vacances au soleil!
En ce début d'année, les tourtereaux ont fui la neige de Montréal et de Paris pour s'évader dans le Sud. Au programme: lecture à l'ombre, baignade dans l'eau turquoise, cocktails et bonne bouffe! Voilà une fabuleuse façon de commencer l'année 2026.
Avec un carrousel de photos ensoleillées, Charlotte Cardin rigole en disant qu'elle et Aliocha Schneider sont comme des «snowbirds».
Voici les superbes clichés du couple à la plage, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
Ils sont magnifiques, tous les deux.
On leur souhaite des vacances paisibles et du temps de qualité au soleil!
Un peu plus tard aujourd'hui, Charlotte Cardin a partagé sa lecture de vacances à ses centaines milliers d'abonnés en story Instagram.
Il s'agit d'un roman d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre encensé par la critique:
À prendre en note pour votre prochaine visite à la librairie!
En 2025, Charlotte Cardin n’a pas juste brillé... elle est passée à la vitesse supérieure!
De Montréal à Paris, son nom s’est mis à circuler partout: sur les ondes, sur les grandes scènes, dans la culture pop française. Performances marquantes, chansons omniprésentes, reconnaissances majeures… l’autrice-compositrice-interprète montréalaise a clairement changé d’échelle et s’est imposée comme l’une des figures pop les plus fortes de sa génération, ici comme à l’international!
Découvrez 12 moments clés qui ont fait de 2025 une année explosive pour la talentueuse Charlotte!