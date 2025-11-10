Voici comment Charlotte Cardin a célébré ses 31 ans à Montréal

Début du contenu principal.
Dimanche, c’était l’anniversaire de Charlotte Cardin!
Pour l’occasion, la chanteuse était de passage à Montréal et a partagé une série de photos sur ses réseaux sociaux, où elle semble avoir passé un moment des plus mémorables.
La chanteuse a célébré son 31e anniversaire entourée de ses proches, et bien sûr, de son amoureux Aliocha Schneider.
Elle a soufflé ses bougies sur un immense gâteau au glaçage chocolaté, décoré de nombreuses chandelles.
En cliquant sur les flèches au centre de la photo, vous pourrez découvrir plusieurs images de cette belle célébration.
Même si c'était la fête de son amoureuse, ce dimanche, le jeune chanteur assistait au 47e Gala de l’ADISQ depuis la salle. Le chanteur est d’ailleurs reparti avec le prix de l’Artiste de l’année (Rayonnement international).
Il a également partagé quelques photos sur ses réseaux sociaux pour souligner l’obtention de son tout premier Félix, et sans doute pas le dernier!