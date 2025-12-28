12 célébrités qui ont accouché en 2025

Début du contenu principal.
Les derniers mois ont été riches en grandes émotions pour plusieurs personnalités d’ici. Entre premières naissances et familles qui s’agrandissent, de nombreux bébés ont vu le jour.
Voici un tour d’horizon des accouchements qui ont marqué l’actualité.
Le couple a accueilli la visite de la cigogne le 9 janvier avec la naissance de leur deuxième enfant, un petit garçon.
En mars dernier, la chanteuse et son conjoint, Karl Fortier, ont accueilli leur petit garçon, Aaron. Mélissa est déjà maman de trois filles et belle-maman de trois garçons.
Le chanteur Kevin Parent est devenu papa pour la troisième fois. Lui et sa conjointe ont accueilli une petite fille. Kevin est déjà le père de Billie-Rose, née au début de 2023, ainsi que de Sam.
En juin dernier, Mylène St-Sauveur et son amoureux, Ludovick Bourdages, ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon prénommé Laurier.
Noémie O’Farrell a donné naissance à son bébé le 10 juillet dernier, un jour de pleine lune. L’actrice et son amoureux, Alexandre Dostie, sont comblés de bonheur.
Le 11 septembre 2025, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont accueilli leur deuxième enfant, la petite Claire.
En septembre, Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin ont accueilli leur troisième enfant. Déjà maman de Lawrence et Léo, la comédienne a annoncé la naissance de ce nouveau bébé dans une publication partagée sur Instagram.
En septembre, la chanteuse et femme d’affaires Rihanna est devenue maman pour la troisième fois. Elle a donné naissance à une petite fille, prénommée Rocki Irish Mayers.
Kassandre de Survivor Québec, et son amoureux ont accueilli leur petit Zack le 11 novembre dernier.
Le 10 novembre dernier, Étienne Drapeau et son amoureuse ont accueilli le petit Félix.
Karine Gonthier-Hyndman a donné naissance à son tout premier enfant ce dimanche matin, le 7 décembre.
Au printemps, Virginie Fortin et son conjoint, Olivier Aubin-Mercier, ont accueilli leur deuxième enfant.