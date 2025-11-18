Étienne Drapeau est papa et raconte l’histoire incroyable de l’accouchement

Étienne Drapeau a dévoilé une touchante photo de son bébé et lui, en peau à peau, annonçant du même coup la bonne nouvelle: il est désormais papa!

C’est sur les réseaux sociaux que le chanteur a fait la grande annonce, ajoutant un texte émouvant racontant comment s’était passée la naissance de son petit Félix.