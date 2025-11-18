Étienne Drapeau est papa et raconte l’histoire incroyable de l’accouchement

Début du contenu principal.
Étienne Drapeau a dévoilé une touchante photo de son bébé et lui, en peau à peau, annonçant du même coup la bonne nouvelle: il est désormais papa!
C’est sur les réseaux sociaux que le chanteur a fait la grande annonce, ajoutant un texte émouvant racontant comment s’était passée la naissance de son petit Félix.
Sous l’image le montrant lové contre son nouveau-né, Étienne Drapeau a écrit:
«Maman a senti ses premières grosses contractions à la fin du gala de l’ADISQ, et on a filé à l’hôpital pour t’accueillir… c’était comme dans un film! 🤗
Le 10 novembre à 9h37, tu as changé nos vies à jamais.»
Lors de la soirée de remise de prix il y a un peu plus d’une semaine, son amoureuse Maude était effectivement en sa compagnie, elle qui était due depuis… six jours!
Pour un petit garçon qui s’appelle Félix, c’est tout à fait à propos d’assister au gala de l’ADISQ juste avant de naître!
L’artiste a aussi raconté qu’il avait écrit une chanson sur ce nouveau rôle, le plus important de sa vie, intitulée Mon enfant. Il a d’ailleurs écrit qu’il la lui chanterait pour le reste de sa vie.
Voici l’extrait des paroles, dévoilé par Étienne Drapeau:
«J’pensais comprendre c’que c’est d’aimer
Mais avec toi, maintenant je sais
Y’aura jamais rien d’aussi grand
Qu’l’amour que j’ai pour toi mon enfant.»
La chanson Mon enfant se retrouvera sur son 10e album, qui sortira en mars 2026!
