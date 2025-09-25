Rihanna a accouché et présente sa fille, Rocki Irish Mayers

Début du contenu principal.
La chanteuse et femme d'affaires Rihanna est maman pour la troisième fois!
C’est dans une publication déposée sur Instagram que la star a fait le bonheur de ses fans en dévoilant une adorable photo avec sa cocotte, officialisant sa naissance qui a eu lieu le 13 septembre dernier.
Deux ans après la naissance de son plus jeune fils, la cool mom d'Hollywood a donné naissance à une petite fille, prénommée Rocki Irish Mayers.
La petite soeur de RZA et Riot Rose vient bonifier une famille déjà bien garnie et pleine de style.
Le couple est d'ailleurs reconnu pour ses choix originaux, et le nom de la petite ne fait pas exception.
Le prénom Rocki semble être un clin d'œil au surnom de son père, A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers.
Toutes nos félicitations aux heureux parents pour l'arrivée de cette nouvelle petite puce.
