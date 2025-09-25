Rihanna a accouché et présente sa fille, Rocki Irish Mayers

La chanteuse et femme d'affaires Rihanna est maman pour la troisième fois!

C’est dans une publication déposée sur Instagram que la star a fait le bonheur de ses fans en dévoilant une adorable photo avec sa cocotte, officialisant sa naissance qui a eu lieu le 13 septembre dernier.

Une famille qui s'agrandit

Deux ans après la naissance de son plus jeune fils, la cool mom d'Hollywood a donné naissance à une petite fille, prénommée Rocki Irish Mayers.