Kassandre de Survivor a accouché, rencontrez son adorable poupon

Début du contenu principal.
Kassandre, finaliste de la deuxième saison de Survivor Québec, a publié une première photo depuis la naissance de son bébé.
Elle et son amoureux ont accueilli le petit Zack le 11 novembre dernier.
Kassandre a partagé une première photo prise après sa césarienne.
En légende, elle révèle que son petit trésor est né le 11 du 11, presque à 11 h. Elle en profite également pour remercier chaleureusement le personnel de l’hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières: «Merci à tout le personnel hospitalier de l’hôpital Sainte-Marie à Trois-Ri, vous avez tous été plus que parfaits, autant pour l’op que pour l’après.»
Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les adorables photos.
Voici la touchante image:
Kassandre et son amoureux, Yohann Caillouette, avaient annoncé en juin dernier qu’ils attendaient un bébé.
C’est lors d’une superbe séance photo en pleine nature qu’ils ont partagé la nouvelle, accompagnés de leur fidèle compagnon, Costello, leur berger allemand.
On leur souhaite une avalanche de bonheur et de doux moments en famille dans cette nouvelle aventure.
Vous aimerez aussi: