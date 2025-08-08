STAT: ces nouvelles infos sur l’intrigue sont dévoilées

La série STAT fera son grand retour le mardi 9 septembre à 20h sur ICI Télé.

Présentée dans un nouveau format d’une heure, la série promet de conserver toute l’intensité qui a captivé les téléspectateurs au cours des trois dernières saisons. L’auteure Marie-Andrée Labbé assure que les intrigues seront toujours aussi percutantes.

Dans une entrevue accordée au magazine 7 Jours, elle a d’ailleurs levé le voile sur quelques éléments de l’intrigue à venir, ainsi que sur le sort de certains personnages phares de la populaire série.