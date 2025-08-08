STAT: ces nouvelles infos sur l’intrigue sont dévoilées

Début du contenu principal.
La série STAT fera son grand retour le mardi 9 septembre à 20h sur ICI Télé.
Présentée dans un nouveau format d’une heure, la série promet de conserver toute l’intensité qui a captivé les téléspectateurs au cours des trois dernières saisons. L’auteure Marie-Andrée Labbé assure que les intrigues seront toujours aussi percutantes.
Dans une entrevue accordée au magazine 7 Jours, elle a d’ailleurs levé le voile sur quelques éléments de l’intrigue à venir, ainsi que sur le sort de certains personnages phares de la populaire série.
L’action reprendra quelques heures après la finale de la saison 3, alors que des vandales avaient attaqué l’hôpital St-Vincent. Élyse Béland (Amélie Grenier) et la patiente Justine Rousseau (Sharon Ibgui) étaient derrière ce geste, motivé par leur colère envers un système de santé qu’elles jugeaient défaillant. Une attaque qui a causé la mort de patients.
Les hackers, qui possèdent des données sensibles et ont accès aux caméras de l’hôpital, seraient liés à l’événement. «Il y a une taupe dans la place», dévoile l’auteure.
Marie-Andrée Labbé révèle qu’une histoire d’amour pourrait bien se développer entre les personnages d'Emmanuelle St-Cyr et d'Antoine Diamond, incarnés par Suzanne Clément et Jean-Philippe Perras. Cette relation naissante s’annonce particulièrement intéressante à suivre au fil des épisodes.
Elle évoque aussi l’évolution de la relation entre les personnages d’Isabelle (Geneviève Schmidt) et Daniel (Antoine Bertrand). «Isabelle doit prendre une décision. Va-t-elle soutenir Daniel ou suivre ses pulsions?», soulève l’auteure. De son côté, Daniel (Bruno Marcil) met sa relation avec Isabelle sur pause pour épauler Laurence (Gabrielle Côté), qui a accouché prématurément de leur enfant.
Autre révélation importante: on apprendra que Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) a une femme… et un fils, un pan de sa vie encore inconnu du public. Aussi, l'auteure assure qu'il sera pris en charge par le personnel de l'hôpital encore en place.
Dès le début de la saison, plusieurs cas sensibles viendront bouleverser l’équipe de St-Vincent.
«On commence avec le cas d’un petit garçon qui est victime ou non d’une agression sexuelle», confie l’auteure Marie-Andrée Labbé. On abordera aussi les conséquences d’un trouble alimentaire, d’un combat de boxe qui tourne mal, et des chirurgies reportées.
Un autre dossier touchant impliquera des parents âgés et leur fille de 37 ans vivant avec une déficience intellectuelle.
«L’enfant a 37 ans, mais elle a encore besoin de ses parents comme si elle en avait 7», explique l’auteure à la journaliste Michelle Tremblay. La nouvelle travailleuse sociale Josette (Micheline Lanctôt) sera chargée du suivi.
Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) devra composer avec une pression immense cette saison. Son amoureuse, Claude Coupal (Caroline Néron), a été enlevée devant son domicile, un événement qui viendra le bouleverser profondément. En parallèle, il tentera de reprendre sa place comme directeur des services professionnels (DSP), alors que Lamy, gravement blessé, quitte ses fonctions.
L’arrivée de Claudia Maltais (Évelyne de la Chenelière) à l’hôpital, comme neurologue, ajoutera une couche de tension. Il y a une histoire d'abus qui pourrait refaire surface...
Il ne faudra pas manquer le début de quatrième saison de STAT, le 9 septembre sur les ondes d'ICI TÉLÉ.
