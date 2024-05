Julie Perreault est plus radieuse que jamais sur une nouvelle photo

Julie Perreault est récemment passée devant la lentille de la photographe montréalaise Andréanne Gauthier.

La comédienne et photographe est aussi une excellente modèle, et les photos sont magnifiques. Sur le portrait dévoilé aujourd'hui par la maquilleuse de la vedette, elle apparaît plus lumineuse que jamais.

Vêtue de gris de la tête aux pieds, Julie Perreault pose avec le menton posé dans sa main et les jambes croisées. Avec son teint bonne mine, son regard charbonneux et son rouge à lèvres nude, la star de Doute raisonnable est à couper le souffle. Voici la photo en question: