Empathie: La série de Florence Longpré remporte le Prix du public à Séries Mania!

Empathie n’y va pas avec le dos de la cuillère: la série plonge sans filtre dans les réalités complexes de la santé mentale. On suit Suzanne (Florence Longpré), une ancienne criminologue qui change de cap pour devenir psychiatre à l’Institut psychiatrique Mont-Royal. Sur place, elle croise Mortimer (Thomas Ngijol), un agent d’intervention au passé troublant, aussi désarmant qu’attachant.

Des patients au lourd bagage, des relations profondes et des dialogues ciselés viennent secouer le spectateur. C’est cru, authentique et terriblement humain!

La série est le fruit d’une nouvelle collaboration entre Florence Longpré et le réalisateur Guillaume Lonergan, leur quatrième projet ensemble. Elle est produite par Trio Orange en partenariat avec Bell Média. En plus de Florence Longpré et Thomas Ngijol, la distribution compte des acteurs de renom tels que Josée Deschênes, Benoît Brière et Brigitte Lafleur.