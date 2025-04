Benoît Brière se confie avec franchise sur sa santé mentale: «J’ai eu des rhumes émotionnels»

Benoît Brière, que l’on retrouve ces jours-ci dans l'excellente série Empathie signée Florence Longpré, a livré un témoignage touchant et sincère au micro d’Isabelle Maréchal.

Le comédien, qui soufflera ses 60 bougies cette année, s’est ouvert sans détour sur ses propres enjeux de santé mentale, en parlant de ce qu’il appelle des «rhumes émotionnels».

«Dans la maladie mentale, il y a des rhumes et des cancers. On parle souvent des cancers parce que c’est terrible, mais on parle rarement des rhumes émotionnels ou des rhumes psychologiques», a-t-il expliqué.