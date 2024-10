Aux côtés de Patricia Paquin, Benjamin Gratton vole la vedette à son père

Ce sont Mathieu Gratton et son fidèle ami Ghyslain Dufresne qui ont ouvert le bal avec un message à saveur humoristique dans lequel Ghyslain se fait passer pour Patricia Paquin pendant quelques secondes.

En réponse au défi lancé par son ex, l'animatrice s'est donc jointe à son fils pour une petite blague savoureuse sur le fait qu'ils sont les réelles stars du spectacle.

La complicité mère-fils est indéniable et les sourires qu'ils s'échangent sont adorables. On adore aussi le lien qui continue d'unir Patricia Paquin et Mathieu Gratton. Leur relation semble pleine d'humour.



On souhaite de superbes représentations à toute la famille.

