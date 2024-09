Rare photo de famille sur le tapis rouge pour Patricia Paquin

De nombreux invités ont répondu présents à cette belle invitation et ont défilé sur le tapis rouge de l’Espace St-Denis, dont Caroline Néron et sa fille Emanuelle, Sébastien Benoît et Jean Airoldi.

D’autres amis de Patricia Paquin étaient aussi présents pour l’encourager comme son anicienne coanimatrice Marie-Ève Janvier et sa bonne amie Jessica Barker! Toutes les photos se trouvent ici!

Le spectacle les EXséparables est mis en scène par Joël Legendre et part en tournée un peu partout au Québec. Pour magasiner vos billets, cliquez ici!

Vous aimerez aussi: