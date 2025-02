38e bébé de L’amour est dans le pré : Valérie et Bobby sont maintenant parents!

C’est en octobre 2024 qu’on apprenait que Valérie et Bobby allaient accueillir une petite fille. Émue, la Soreloise avait annoncé que la famille s’agrandirait en 2025 et c’est maintenant chose faite! On leur dit «félicitations» et on leur souhaite de doux moments en famille. Longue vie à la prolifique lignée de L’amour est dans le pré!

Vous aimerez aussi: