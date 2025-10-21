Kim Lévesque-Lizotte ajoute une corde à son arc

Début du contenu principal.
Kim Lévesque-Lizotte s’est lancée un nouveau défi: monter sur scène pour présenter 30 minutes de stand-up.
Avec son amie Marylène Gendron, les deux humoristes ont décidé d’expérimenter un concept inédit qui leur permettra de sortir de leur zone de confort.
Humour traditionnel est un spectacle d’environ une heure, dans lequel Kim Lévesque-Lizotte et Marylène Gendron présenteront chacune 30 minutes de matériel.
Dans la description du spectacle, elles précisent qu’il s’agit d’un rodage, où elles testeront de nouveaux numéros qui pourraient éventuellement faire partie d’un futur one-woman-show.
Et l'affiche est magnifique!
On connaît Marylène Gendron pour son populaire balado Tout le monde s’haït, qu’elle coanime avec Samuel Cyr. Diplômée de l’École nationale de l’humour en 2018, elle s’est fait remarquer grâce à plusieurs apparitions sur scène.
Pour l’instant, le duo a annoncé trois représentations au Terminal: les 18, 19 et 25 novembre.
Vous aimerez aussi: