L’auteur et compositeur Stéphane Venne est décédé

Avec plus de 400 chansons à son actif, Stéphane Venne a su définir une partie de l’identité culturelle québécoise. En 2017, il a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, une reconnaissance de son immense talent et de son influence durable. Stéphane Venne a également joué un rôle clé dans des événements musicaux majeurs, comme la SuperFrancoFête à Québec et la Chant’août de 1975, qu’il a présidée. Il a composé des musiques de films, notamment pour Les Plouffe (1981), et fondé en 1972 la maison de disque Solset, soutenant ainsi des artistes comme Emmanuëlle.

Dans les années 2000, sa chanson Et c’est pas fini a connu une renaissance grâce à Star Académie, devenant la chanson-thème de sa première édition en 2003. Il a collaboré avec Marie-Élaine Thibert sur plusieurs projets, dont la chanson Le ciel est à moi, présentée dans le film Le papillon bleu de Léa Pool.