L’acteur français Niels Arestrup est décédé

Né d’un père danois et d’une mère française, Niels Arestrup a grandi dans un milieu modeste à Bagnolet, en région parisienne. Rien ne prédestinait ce fils d’ouvrier à une carrière artistique, mais c’est en découvrant le théâtre avec la comédienne Tania Balachova qu’il trouve sa voie. Fidèle à la scène pendant près de 50 ans, il s’investit également comme directeur du théâtre de la Renaissance à Paris, de 1989 à 1993.

Au cinéma, il s’illustre souvent dans des rôles de personnages sombres et inquiétants. Sa collaboration avec Jacques Audiard restera gravée dans les mémoires: il remporte deux César du meilleur second rôle pour De battre mon cœur s’est arrêté (2005) et Un prophète (2009). En 2014, il décroche un troisième César pour son rôle de directeur de cabinet dans Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier, un rôle atypique et teinté d’humour, qui contraste avec ses performances habituelles.

Arestrup a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Bertrand Tavernier, Julian Schnabel, Albert Dupontel et Jacques Audiard, qui ont su tirer parti de sa présence magnétique et de sa profondeur émotionnelle. Il a également partagé l’écran avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans Vue sur mer (2015), réalisé par cette dernière.

Sa dernière performance au cinéma, dans Divertimento (2023), où il incarne un chef d’orchestre, témoigne de son dévouement à son art jusqu’à la fin de sa carrière.