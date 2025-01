Kim Yaroshevskaya, alias Fanfreluche, est décédée

Au-delà de la télévision, Kim Yaroshevskaya a marqué la scène théâtrale et cinématographique. Elle a interprété des œuvres majeures de Tennessee Williams, Ionesco, Tchekhov et Dostoïevski, tout en collaborant avec des artistes locaux comme Réjean Ducharme. Elle a également joué dans plusieurs films, notamment ceux de Léa Pool, et a publié des contes pour enfants et adultes.

Ses Contes d’humour et de sagesse, souvent narrés en collaboration avec des orchestres, témoignent de sa capacité à mêler profondeur philosophique et accessibilité.